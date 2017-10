JOURNEE DES NATIONS UNIES – EDITION 2017

Libreville, 20 octobre – Le Système des Nations Unies au Gabon et le Gouvernement gabonais représenté par le Ministère des affaires étrangères, célèbrent les 22 et 24 octobre 2017, la Journée des Nations Unies.

Chaque 24 octobre, tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) célèbrent la Journée des Nations Unies, réaffirmant ainsi leur foi dans les buts et principes de la Charte de l’Organisation. En effet, le 24 octobre 1945 est la date de l’entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, après sa ratification par la majorité des signataires.

Le contexte de la célébration de l’édition 2017 est particulier. Il est marqué au niveau international par l’arrivée d’un nouveau Secrétaire général de l’ONU, l’Agenda des ODD, l’expérimentation de l’approche « One UN » et les débats internes sur l’urgence de la réforme de l’Organisation. Au niveau national, on note le nouveau Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement au Gabon (PNUAD, en anglais UNDAF) pour les quatre années à venir et l’arrivée d’un nouveau Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Gabon et Représentant Résident du PNUD. Enfin, le niveau national est marqué par la mise en œuvre des mesures visant la relance urgente de l’économie du pays pour faire face aux conséquences d’une crise économique due à la chute brutale du prix du baril de pétrole.

La célébration de l’édition 2017 prévoit un programme riche en activités. Le 22, les personnels des Nations Unies au Gabon et du Ministère des affaires étrangères avec le soutien des organisations de la société civile organiseront une campagne de ramassage d’ordures sur la plage du Lycée Léon Mba.

La journée du 24 octobre 2017, quant à elle, sera marquée par deux grands moments. Le premier. dit protocolaire, comprendra le mot de bienvenue de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et l’allocution du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Gabon. Cette phase sera sanctionnée par le bilan des activités opérationnelles du Système des Nations Unies au Gabon, en appui à l’action du gouvernement gabonais en matière de développement, dans le cadre du Plan cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement du Gabon 2012-2017 et les perspectives qui en découlent et qui sont consignés dans le plan cadre 2018-2022

Le deuxième grand moment réservé à la visite de stands, permettra au grand public d’être édifié sur les mandats et axes d’actions des différentes agences des Nations Unies au Gabon. De plus, il pourra bénéficier gratuitement des dépistages de diabètes (avec une première consultation offerte avec un spécialiste de renom pour les sujets déclarés positifs), de prises de tensions artérielles, distribution de préservatifs, inscriptions gratuites au Programme de formation des jeunes en informatique appelé Former Ma Génération – Gabon 5000 et des expérimentations en Microsciences avec les plus jeunes.

Evènement : Célébration de la Journée des Nations Unies Dates, lieux et heures : • 22 octobre à plage au Mess des armées (en face de base aérienne n°1) à partir de 12h00 • 24 octobre au Ministère des affaires étrangères à partir de 8h30