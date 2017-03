JOURNEE MONDIALE DE LA POESIE : L’UDEG AU LYCEE Mgr BESSIEUX DE LIBREVILLE

« En quoi la poésie peut être importante pour l’humanité ? » ,telle était la question centrale de ce café-littéraire organisé à l’occasion de la Journée mondiale de la poésie au sein du Lycée Bessieux ,à Libreville au Gabon. C’est à cette interrogation qu’Eric Joël BEKALE, président de l’Union des Ecrivains Gabonais(UDEG) a tenté apporter des réponses. Pour lui, la poésie est importante ,en ce sens qu’elle est la première forme de l’expression, de la communication, du dialogue de l’échange. Car au commencement était la Parole et la parole s’est faite poésie. Aussi, nous dit il, la poésie est la contemplation de notre univers.C’est l’exaltation de la Nature. Elle est au cœur, ce que la lumière est aux yeux. Elle apporte la quiétude intérieure. Elle nous fait voyager. La poésie,poursuit il, invite l’humanité à l’Amour du prochain. Il ne peut y avoir de Paix sans l’Amour de soi, peut conclure le premier responsable de l’UDEG.



Les élèves du Lycée Bessieux, venus nombreux pour la circonstance, ont exprimé leur attachement et surtout leur intérêt pour la poésie. Très inspiré, Marvin Junior ANGOMO-ETSIBHA, en Obamba (langue du Sud Gabon) et en français, a déclamé quelques vers poétiques. Ce qui a d’ailleurs, surpris et séduit l’auditoire, qui comme un seul homme, l’a gratifié des applaudissements nourris. En langue Fang, Célestin NGUEMA-OYAME, le proviseur de l’établissement, en a fait autant, comme pour donner une plus-value aux langues et aux cultures gabonaises. Ce dernier a apprécié à sa juste valeur, la rencontre poètes /élèves. Il a cependant accroché et ému l’assistance, tout en démontrant qu’en parlant de sa tribu et de son arbre généalogique, il faisait également de la poésie.



Parlant du rôle du poète au sein de la société, la poétesse Marie Constance NZENG- EBOME nous dit, que "le poète comme le chanteur, joue un rôle important dans la vie des êtres humains. Le poète apaise et adoucit les mœurs.Il conscientise la société. Il fait vivre et partage ses émotions". Pour l’écrivaine gabonaise,le poète est un éclaireur.

Les poètes et slameurs ont pu dessiner le sourire sur chacun des visages élèves. Comme quoi, la poésie est à la société, ce que la lumière est aux yeux ;l’air aux poumons et l’Amour au cœur.

Martial TSONGA MBICKA