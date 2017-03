‘’Expansion’’ est le nouvel album de Samira Adzabé, il contient 2 CD pour 16 titres à la gloire de Dieu. La famille du Gospel s’agrandit avec la sortie de cette nouvelle galette qui a été présentée, le 25 février 2017, à Johannesburg en Afrique du Sud lors d’une tournée dans les églises. Ce déplacement d’Afrique du Sud pour la promotion du nouvel album, est une révélation de son époux, Richard Adzabé, témoigne le manager de l’artiste, Bethel Ogandaga.



Après 4 ans partagés entre les studios d’enregistrement, de femme au foyer et sa vie professionnelle, Samira Adzabé brise le silence en produisant l’album Expansion. Les raisons sont multiples. ‘’L’écart était dû à la promotion du 1er album. Garde la foi avait besoin d’une médiatisation au Gabon et à l’extérieur. Nous comptons de préparation entre les 2 albums, il y a aussi en la période de Kora qui nous a pris beaucoup de temps’’ a-t-elle expliqué. Le précédent opus s’est réalisé en 3 mois. Elle a gardé la foi au profit de ses fans et autres mélomanes de musiques religieuses.



Cette chanteuse de l’Eternel commence par prêter sa voix dès l’âge de 15 ans à l’église Bethsaïda à Libreville. Le contenu est aussi un appel à l’unisson du continent et, surtout au réveil des fils et filles de l’Afrique avec des titres comme ‘’African stand up’’. La qualité sonore berce le chrétien. L’artiste entend aller loin avec d’autres projets en ce sens. La vente est ouverte pour les passionnés de musique gospel, 7500 frs cfa l’album.

