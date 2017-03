BRAKE MAKAYA : L’INVITE DE LA MATINALE DE GABONEWS FM

Brake, une nouvelle voix dans la chanson gabonaise, était l’invité de l’émission ‘’La Matinale’’ d’Abel SA sur les 93.5 de Gabonews FM, ce vendredi 03 mars. Il était question pour lui, de parler de son aventure à The Voice en Afrique du Sud, de sa vie d’artiste et de ses activités au quotidien.

Igor Brake Mboumba Makaya,alias BRAKE,est un artiste, auteur, compositeur et interprète. Gabonais de nationalité, il est né dans une famille où son père est un artiste connu du grand public .Il a étudié la comptabilité, fait de la cuisine et est plus concentré dans la musique. Bercé par les chansons de son géniteur Mackjoss, Brake n’a pas pu échapper de l’univers musicale, qui selon lui, est dans le sang. C’est une histoire de famille. Il est père d’une fille prénommée Mélodie.

Parlant de sa belle aventure à ‘’The Voice’’, Brake nous confie que cela a été une belle expérience. Avec sa guitare et sa voix, il avait pu captiver le jury qui, sans hésiter, lui avait envoyé une invitation. Cette aventure à The Voice s’était arrêtée en mi-chemin par défaut de vote du public. Ce qu’il ne regrette pas d’ailleurs. Les découvertes, les rencontres, les échanges avec les autres, dit il, ont été pour lui, des sources d’inspirations. ’’C’est une plus-value pour moi,pour mon expérience’’,dit il.

Dans ses chansons, Brake aborde les thèmes d’Amour, du pardon et surtout, exhorte les parents à enseigner les langues locales à leurs progénitures. Le jeune artiste gabonais veut faire de la promotion des langues nationales, son cheval de bataille. Les faits de société sont aussi au cœur de ses textes.

De sa petite expérience dans le domaine de la musique, Brake nous dit avoir appris des grands, qu’il ne faut jamais abandonner. Pour lui, il faut croire en ses rêves, se donner les moyens pour aller de l’avant. Aussi, faut-il avoir des principes et les respecter pour réussir dans sa vie et servir d’exemple pour les autres.Il dit vouloir donner toujours le meilleur de lui et agir au mieux.Son rêve est une vie meilleure où la musique, qui adoucit les mœurs, sera la chose du monde la mieux partagée.

TSONGA MBICKA