PROJET GRAINE : Yves Fernand MANFOUMBI dans le Haut-Ogooué

Atteindre l’autosuffisance alimentaire est un combat que mène le gouvernement gabonais à travers son ministère de l’agriculture et de l’élevage, qui se veut le moteur de croissance du pays. C’est ce qui ressort de la visite du Chargé de la mise en œuvre du programme graine, Yves Fernand Manfoumbi, après sa visite des coopératives dans le Haut-Ogooué. Une visite qui s’inscrit, selon lui, pour s’assurer de la prochaine récolte des tubercules, comme c’est le cas dans d’autres provinces du pays.



Pour le ministre, ‘’la valorisation du manioc devra permettre à ce que cette unité de transformation puisse disposer de la matière première localement nécessaire pour avoir de l’amidon fabriqué au Gabon. Aussi, pourrions-nous avoir de la farine de manioc fabriquée dans notre pays. C’est un défis, relève t- il. Le défis pour le gouvernement, poursuit il, c’est lutter contre la vie chère. « Si nous avions à produire la farine de manioc, nous pouvons produire du pain, et si nous produisons du pain à partir de la farine de manioc, cela permettra au panier de la ménagère d’être soulagé ».



A Okoloville, située à 25Km de Franceville, il était question pour le responsable du programme graine dans le Haut-0gooué, Hamed Bongo Ondimba, de présenter la ferme et d’autres structures agricoles. Un espace de 57 hectares, dont 8 pour le manioc. On y trouve, tomates, aubergines, bananes. Pour le responsable graine dans le G2, l’objectif est de maximiser toutes les cultures agricoles. Aussi, doit-on noter que le souhait est de voir les Gabonais consommer les produits de chez eux et surtout être alimentairement autosuffisant.

Justin BITEGHE et MTM