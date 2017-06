AGRICULTURE /GABON : LANCEMENT DE L’OPERATION D’AGREMENTS PAR L’AGASA

L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) organisé une opération de délivrance d’agrément sanitaire aux établissements alimentaire mercredi à Libreville. Objectif, amené les secteurs alimentaire à avoir un agrément qui leur permet de vendre des produits propres à la consommation et qui respectent les lois et règles en vigueur.

Pour assurer un niveau élevé de protection du consommateur et s’arrimer aux normes internationales , le Gabon vient par cet atelier, renforcer son dispositif de sécurité sanitaire des aliments par l’adoption de deux textes réglementaires. Le décret 0578 /PR/MAEAMOPG fixant les conditions sanitaires et d’hygiène et l’arrêté n° 00023/MPE /CAB/SG/ AGASA fixant les modalités de délivrance de l’agrément sont entre autres dispositifs de sécurité alimentaire

C’est donc plus de douze secteurs alimentaires qui ont reçu, au cour de cet atelier des mains du ministre de l’Agriculture, Yves Fernand Manfoumbi, des agréments leur permettant d’exercer leurs activités sans inquiétude. Cette rencontre avait également pour objectif principal, présenter au public l’esprit de ces textes réglementaires ainsi que les responsabilités et obligations des exploitants du secteur alimentaire en vu d’assurer une protection idéale de la santé du consommateur gabonais .

Selon les experts, l’agrément sanitaire n’est autre qu’une autorisation de mettre des produits alimentaires sur le marché. Il est délivré par l’autorité administrative compétente aux établissements préparant , traitant , transformant , manipulation ou entreposant des denrées animales ou d’origine animale destinées à la consommation. Les établissements ayant reçu un agrément sanitaire sont attributaires d’une marque de salubrité .

JUSTIN BITEGHE